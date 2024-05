Calcio Allievi Under 17 - il K Sport Montecchio Gallo è campione regionale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Battute Fermo e Giovane Ancona. In chiave provinciale domenica a Chiaravalle finale Biagio Nazzaro – Osimana per il titolo di Ancona VALLESINA, 20 maggio 2024 – Il Kdi mister Lucio Clara è17. Dopo aver vinto una prima fase provinciale ed il Girone A, uno dei tre ragruppamenti regionali, nella finale a tre per il titolo ha battuto Fermo (Girone C) per 1-0 e poi la Giovane Ancona (Girone B) 2-0. Nell’altra gara la Giovane Ancona aveva superato Fermo per 3-2. Ora la fase nazionale. K– GIOVANE ANCONA 2-0 Guglielmo, Pederbelli K– Pierini, Bonazzoli, Lugli, Beninati, ...

Regionale: si gioca solo nel Girone B ma i giochi sono fatti. Provinciale: ultime battute prima delle finali VALLESINA, 2 maggio – Domenica ultima giornata del Gorone B del Regionale. Traguardo anche per il Provinciale. Poi via ai play off e ...

In chiave provinciale solo gli ultimi 90? stabilirà chi tra Castelfrettese e Biagio Nazzaro affronterà l’Osimana per il titolo della marca di Ancona VALLESINA, 7 maggio 2024 – Completati tutti i turni nei tre Gironi in gara della fase per le ...

Domani Fermo – -K Sport Montecchio. In chiave provinciale nel Girone C vince la Biagio Nazzaro (foto primo piano), superata al fotofinish la Castelfrettese, che in finale affronterà l’Osimana (Girone D). L’analisi finale sul Girone C di mister ...

Campionati di società al Santa Giuliana di Perugia, il ternano D'Inzillo nei 2000 siepi a tre secondi dagli Europei U18 - Campionati di società al Santa Giuliana di Perugia, il ternano D'Inzillo nei 2000 siepi a tre secondi dagli Europei U18 - D'Inzillo vince la sua gara fermandosi a poco più di tre secondi dal minimo per gli europei under 18. Mentre a Rieti per i campionati regionali allievi con gare di contorno open e giovanili, va ...

Atletica Roata Chiusani: ottimi risultati tra CdS Assoluti e Allievi - Atletica Roata Chiusani: ottimi risultati tra CdS Assoluti e allievi - Le gare hanno regalato anche altri due minimi per i Campionati Italiani Juniores e Promesse, che si terranno a Rieti dal 26 al 28 luglio: Alessandro Massa ha superato l'asticella a 1,97 metri nel ...

V.B.C. Valle Stura, il report dal settore del giovanile: ancora bene la Under 14, in arrivo gli open days - V.B.C. Valle Stura, il report dal settore del giovanile: ancora bene la under 14, in arrivo gli open days - Sconfitta indolore in trasferta contro il Volley Chiusa Pesio, la nostra U13 approda in Final Four di Coppa Comitato under 14 Femminile. Risultato straordinario delle nostre 2011 che venerdì si ...