Secondigliano | trovato morto Alfredo Nocerino - papà del giovane deceduto con la fidanzata in garage

A marzo aveva trovato il corpo senza vita del figlio con la fidanzata in auto a causa dei gas di scarico, oggi si è tolto la vita nello stesso modo - A marzo aveva trovato il corpo senza vita del figlio con la fidanzata in auto a causa dei gas di scarico, oggi si è tolto la vita nello stesso modo - Il dolore e la tragedia hanno colpito ancora la famiglia Nocerino a Napoli. alfredo Nocerino, padre di Vincenzo (Enzo) Nocerino, è stato trovato senza vita nel suo garage a secondigliano, nella perife ...

