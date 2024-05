Agroalimentare | torna ' Forni & fornai•e' - tra città e montagna l' evento su grano e pane

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sabato 1° e domenica 2 giugnola manifestazione '', organizzata dalla Comunità deldell'Alto Appennino tra Bologna e Firenze, che da anni porta avanti un progetto di recupero e valorizzazione dei grani tramandati e, parallelamente, di riattivazione in zone didi una socialità tenuta insieme proprio dalla coltivazione del cereale per antonomasia. L', che per la prima volta porterà una parte di programma anche nelladi Bologna, celebra la vitalità di un'agricoltura che cura terra e relazioni, la biodiversità dei grani tramandati e le molteplici chiavi di lettura della realtà che iloffre, ma, soprattutto, rappresenta un'occasione irripetibile ...

Stephanie Brunner torna a casa Head: ufficiale l'accordo dopo i 4 anni con Atomic per la gigantista austriaca - Stephanie Brunner torna a casa Head: ufficiale l'accordo dopo i 4 anni con Atomic per la gigantista austriaca - A 30 anni e con la voglia di tornare a giocarsi la zona podio, pur avendo chiuso con un gran 4° posto alle finali di Saalbach, la specialista di Tux ha reso nota la sua ...

Torna il Salone Nautico di Venezia, 300 barche all'Arsenale - torna il Salone Nautico di Venezia, 300 barche all'Arsenale - Oltre 300 imbarcazioni e 270 aziende saranno le protagoniste della 5/a edizione del Salone Nautico Venezia in programma dal 29 maggio al 2 giugno nella storica Arsenale. (ANSA) ...

Si tuffa in mare e non torna a riva, ricerche per ritrovare giovane disperso - Si tuffa in mare e non torna a riva, ricerche per ritrovare giovane disperso - ]]> È scomparso, nel primo pomeriggio di oggi un giovane che si è tuffato nelle acque del litorale di Ponente a Milazzo, in provincia di Messina, per fare un bagno. A dare l’allarme è stata la sua rag ...