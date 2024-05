(Di lunedì 20 maggio 2024)aveva ventisei anni e lavorava come estetista in un centro a Prati. Laè statasul divano dal compagno questa mattina.

UeD, Ernesto Russo: “La segnalazione Una vendetta di Barbara” - UeD, Ernesto russo: “La segnalazione Una vendetta di Barbara” - Ernesto russo rompe il silenzio dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne: la sua verità sulla segnalazione ...

Chi era Francesca Russo, la ragazza trovata morta in casa a Ciampino dopo una serata al Jackie O’ - Chi era Francesca russo, la ragazza trovata morta in casa a Ciampino dopo una serata al Jackie O’ - Francesca russo aveva ventisei anni e lavorava come estetista in un centro a Prati. La ragazza è stata trovata morta sul divano dal compagno questa mattina.

Uomini e Donne, Mario Cusitore e la dedica social a Ernesto Russo: “Prima rivali e poi…” - Uomini e Donne, Mario Cusitore e la dedica social a Ernesto russo: “Prima rivali e poi…” - Dopo alcune segnalazioni giunte alla redazione di Uomini e Donne, riguardanti il cavaliere Ernesto russo, lui ha lasciato ...