Cina | funzionario - domanda globale di NEV supera molto attuale capacita’ produttiva

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pechino, 20 mag – (Xinhua) – Ladi veicoli a energia nuova (NEV)di gran lunga l’di produzione, ha dichiarato He Hailin,del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, confutando la retorica della “sovrac” che riguarda i NEV cinesi. He Hailin ha formulato queste osservazioni nel corso della quinta puntata della China Economic Roundtable, una piattaforma di discussione per tutti i media organizzata dall’agenzia di stampa Xinhua, citando una stima dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), che prevede che ladi NEV raggiungera’ i 45 milioni entro il 2030, 4,5 volte quella del 2022. L’AIE ha anche previsto che le ...

Media, 'elezioni presidenziali in Iran il 28 giugno' - Media, 'elezioni presidenziali in Iran il 28 giugno' - Le elezioni presidenziali in Iran sono programmate per il 28 giugno. Lo ha reso noto un funzionario della commissione elettorale, come riporta la Tass. (ANSA). (ANSA) ...

Russia: Cremlino, terremo esercitazioni con armi nucleari non strategiche al momento opportuno - Russia: Cremlino, terremo esercitazioni con armi nucleari non strategiche al momento opportuno - La Russia terrà esercitazioni militari per testare l'uso di armi nucleari non strategiche al momento opportuno. E' quanto ha affermato ...

