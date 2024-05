La Gen Z ringrazia Draghi per il green pass

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 20 maggio 2024) “La miglior amica dell’Europa e la Generazione Z”, questo il titolo di un articolo di Ilvo Diamanti, pubblicato su Repubblica, in cui il sociologo espone un complesso sondaggio realizzato da Demos per l’Università di Urbino. Un sondaggio che, a leggere il resoconto dello studioso, a noi comuni mortali appare piuttosto arduo da decrittare, quasi al livello della famosa Stele di Rosetta. Tant’è che già nel sommario si legge una conclusione che tende a trarre in inganno il lettore: “Il 60% dei ragazzi fino ai 30 anni crede nella Ue.più amato di von der Leyen.” Ciò porterebbe a pensare che i giovani della Generazione Z, ovvero coloro i quali hanno goduto dell’accesso ad internet sin dall’infanzia, siano schierati come una falange a sostegno dell’ex presidente praticamente di tutto, o quasi. Tuttavia, analizzando i “geroglifici” sotto forma di grafici e tabelle, ...