(Di lunedì 20 maggio 2024) La senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni ha depositato un testo dial Senato sulla presenza deisui. Il documento si chiama Disposizioni per la tutela deinella dimensione digitale. Al momento ci sono tre disegni disu questo tema in discussione in Parlamento.

Social bloccati per i minori di 16 anni se manca il consenso dei genitori: il disegno di legge di Fdi - social bloccati per i minori di 16 anni se manca il consenso dei genitori: il disegno di legge di Fdi - La senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni ha depositato un testo di legge al Senato sulla presenza dei minori sui social ...

Stop social per under 16 e 'paletti' ai baby influencer: la bozza del ddl - Stop social per under 16 e 'paletti' ai baby influencer: la bozza del ddl - Il provvedimento presentato da Fdi in Senato e dal Pd alla Camera. Nei sei articoli della bozza che l'Adnkronos ha potuto visionare l'onere ai social di provare l'età degli utenti I gestori delle piat ...

Marianna Madia: "Bambini come merce sui social, una legge bipartisan per proteggerli" - Marianna Madia: "Bambini come merce sui social, una legge bipartisan per proteggerli" - La deputata dem ha depositato alla Camera una pdl per regolamentare l'uso del web tra i minori: tutele per i baby influencer, limite di accesso ai social che ...