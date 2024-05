Auto passa col rosso e investe pedone - è grave

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoUn incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 20 maggio in via Dionisio a Taranto. Una vettura non si è fermata al semaforoe ha investito unche attraversava sulle strisce. L’impatto è stato violento e il malcapitato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sanitari del 118, Polizia Locale e Polizia di Stato.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

