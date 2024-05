Netanyhau come Hamas - un’equazione vergognos - offende le democrazie e la civiltà

(Di lunedì 20 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 20 Maggio 2024, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2024, 19:32La richiesta di arresto per il premier israeliano Benjamine il suo ministro della Difesa Yoav Gallant,pure per tre capi diè la decisione sorprendente, e usiamo un casto eufemismo, presa dal Procuratore capo della Corte penale internazionale L'articolo proviene da Il Difforme.

