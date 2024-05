Se non puoi batterli, alleati a loro. Detto e fatto, Stellantis porterà e venderà auto cinesi in Europa e non solo. "Appena 7 mesi dopo l’annuncio abbiamo il closing dell’accordo vincolante fra Stellantis e Leapmotor, che era stato firmato a ...

Dal prossimo autunno in Italia e poi in Europa, dopo l'accordo con Stellantis, saranno distribuiti e vendute le vetture di Leapmotor. La casa auto mobilistica cinese è nata nel 2015, crea e sviluppa solo auto elettriche.

Stellantis toglie la bandiera italiana dalla Fiat 600. La scelta dopo il caso delle Topolino sequestrate - Stellantis, senza comunicazioni ufficiali, rimuove la bandiera italiana dalla Fiat 600, modello prodotto in Polonia. La decisione dopo il caso delle Topolino sotto sequestro a Livorno perché hanno un ...

Leapmotor non venderà in Italia con il nome Fiat - Le leapmotor vendute in italia non saranno commercializzate con il nome Fiat, a confermarlo Carlo Tavares CEO del Gruppo Stellantis ...

Perché 134 Fiat Topolino sono state sequestrate per colpa di un adesivo con la bandiera italiana - Le 134 Fiat Topolino sono state sequestrate al porto di Livorno a causa della legge del cosiddetto italian sounding, che non permette di accostare parole ...