Milano-Cortina 2026 | Da Olimpiadi a costo zero a sfide di bilancio

Milano-Cortina 2026 - Salvini : “Miracolo aver ottenuto le Olimpiadi quando c’era Toninelli” “Siamo riusciti a portare le Olimpiadi quando eravamo al governo con i 5Stelle, è stato miracoloso portarle a casa con Toninelli che non la vedeva allo stesso modo. Non so come riuscivate a fare le assemblee con Toninelli…”. Così il vicepresidente ...

Radiologi Sirm alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 (Adnkronos) – In vista delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, "Sirm ha messo a disposizione, nelle 6 aree in cui si svolgeranno le gare, i propri professionisti, in Radiologie da campo, per poter rispondere al meglio e ...