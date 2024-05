Infortunio Kolasinac - RECUPERATO il difensore per la FINALE d’Europa League Atalanta Leverkusen

(Di lunedì 20 maggio 2024)recupera dal suoe sarà presente in vista di: valevole per laNovità importanti in vista di: dall’infatti Gian Piero Gasperini recupera il(perno della retroguardia nerazzurra). Infatti ilbosniaco risulta che oggi si sia allenato in gruppo così come Holm, mentre

Atalanta Leverkusen , ecco tre PUNTI fondamentali per i nerazzurri per cercare di portare a casa la Finale d’Europa League Comincia la settimana più importante della storia del l’Atalanta . A 48 ore dalla finale d’Europa League la posta in palio è ...

A Dublino l’Atalanta non va in campo soltanto nella sua prima finale continentale per contendere al Leverkusen l’ Europa League , ma anche per permettere a Gasperini di riempire la bacheca con un trofeo che coronerebbe il percorso di otto anni sulla ...

Si avvicina Atalanta- Leverkusen , sfida valevole per la finale di Europa League. I tedeschi continuano la marcia inarrestabile e sono ancora imbattuti in stagione. La squadra di Xabi Alonso ha iniziato ad allenarsi per gli ultimi due impegni ...

