Ultime Notizie Roma del 20-05-2024 ore 19 | 10

(Di lunedì 20 maggio 2024)Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo a Tirana in apertura Rai si è morto a confermare il decesso del presidente iraniano 63 anni è stata la TV di Stato che parla di incidente dovuto alle condizioni meteo l’elicottero si sarebbe schiantato ieri contro la cima di una montagna a 100 km dal confine con l’azerbaigian insieme a Raisi ultra conservatore nemico di Israele e degli Stati Uniti c’erano altre sette persone tutte carbonizzate domani si terranno i funerali le autorità hanno identificato i corpi tra le vittime anche il ministro degli Esteri dell’Iran Oggi riunione d’emergenza del governo a Teheran il vicepresidente annunciato cinque giorni di lutto la guerra in Medio Oriente almeno tre persone sono morte altre otto sono rimaste ferite bombardamenti ...

Roma Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Raisi presidente dell’Iran è morto nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui viaggiava ieri i corpi del presidente del ministro degli Esteri e delle ...

Roma Daily News radio giornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di giornale Raisi è morto a confermare il decesso del presidente Damiano 63 anni ...

Roma Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di giornale Raisi presidente dell’Iran è morto nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui viaggiava ieri i corpi del ...

Toni, 'Scamacca forte e in fiducia, è cresciuto' - Toni, 'Scamacca forte e in fiducia, è cresciuto' - (ANSA) - roma, 20 MAG - "Scamacca è un giovane forte, brava l'Atalanta a crederci e anche mister Gasperini perché nei momenti di difficoltà l'ha lasciato fuori, l'ha fatto crescere e adesso è tornato ...

A Roma oltre 4000 bambini per il Memorial Favretto - A roma oltre 4000 bambini per il Memorial Favretto - Alla presenza delle massime autorità cittadine e della Fipav è andato in scena il tradizionale appuntamento che ricorda il compianto presidente del CT di roma ...

Roma, perché la classifica non cambia: cosa manca - roma, perché la classifica non cambia: cosa manca - Con la nuova proprietà, la roma non è mai entrata nel circuito dell’Europa più nobile. Si continuano a cambiare allenatori ma la classifica rimane la stessa. Troppi prestiti, troppi giocatori reduci ...