La industry della comunicazione italiana si rinnova con INTERSECTIONS - l' evento nato dall' unione tra IAB Forum e IF! Italians Festival

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024), il più grandededicato al mondo del marketing,creatività etecnologia, fa il suo ingresso nella scena. Fruttofusione tra IABe IF!, questo ambizioso progetto segna l'inizio di un nuovo percorso dove convergono eredità e prospettive comuni. Le associazioni IAB Italia, ADCI - Art Directors Club Italiano e UNA hanno pensato e realizzato un format che interseca e contamina mondi diversi come il marketing, i dati, la tecnologia, l'intelligenza artificiale e la creatività. L', in programma per il 29 e 30 ottobre presso il Centro Congressi Allianz MiCo Nord, si propone come un'occasione di ...