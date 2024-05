La legalizzazione della cannabis aumenta il consumo tra gli adolescenti?

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lae iltra gliIl panoramaoggi è molto diversificato, con una vasta gamma di prodotti disponibili dal cioccolato alle bevande. Attualmente, 24 Stati e il Distretto di Columbia hanno legalizzato la venditamarijuana per ilricreativo, rendendola più accessibile che mai. Recentemente, l’amministrazione Biden ha proposto di allentare le normative federali sulla. Effetti sui minori Studi mostrano come l’uso dipossa danneggiare il cervello in sviluppo ere il rischio di psicosi. Molti esperti temono che lapossa incrementare l’uso di droghe tra i minori. ...

Il 1° aprile ha segnato una svolta significativa nella politica sulla droga della Germania con l’entrata in vigore della Legalizzazione della Cannabis . Questo evento non solo modifica il panorama legislativo tedesco, ma apre anche nuove ...

cannabis : Effetti dell’allentamento delle leggi sulla gioventù Oggi, la legalizzazione della cannabis in molti stati negli Stati Uniti sta sollevando molte preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sugli adolescenti. Gli ...

La battaglia della Laureti. Distribuisce la canapa come disobbedienza civile - La battaglia della Laureti. Distribuisce la canapa come disobbedienza civile - Scegliere di stare dalla parte della legalizzazione responsabile della cannabis equivale ad un impegno attivo nella lotta alle mafie, una decisione che permetterebbe allo Stato di risparmiare oltre ...

Coltivare cannabis terapeutica negli orti urbani di Roma: bocciato l'ordine del giorno - Coltivare cannabis terapeutica negli orti urbani di Roma: bocciato l'ordine del giorno - La proposta, presentata dalla segretaria di Radicali Roma e consigliera del V Municipio Eva Vittoria Cammerino, è stata bocciata con 5 contrari 4 astenuti e 5 favorevoli ...

