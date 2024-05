Mario Rui può dire addio al Napoli

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Come evidenziato da Tuttosport, ancheRui potrebbe salutare. Giovanni Manna starebbe già lavorando per salutare il terzino portoghese ex Empoli Ad evidenziarlo i colleghi di Tuttosport, che mostrano come il mercato delsia già in fermento nonostante manchi ancora una partita alla fine del campionato di Serie A. I partenopei hanno vissuto L'articolo