Estate 2024 - i treni in Toscana dal mare alla montagna | destinazion - linee e informazioni

(Di lunedì 20 maggio 2024) Firenze, 20 maggio– Con latalia Summer Experience, al via dal 9 giugno, inarrivano nuovi collegamenti per le mete turistiche estive,e città d’arte. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile. Le novità della stagione estiva sono state presentate oggi a Roma da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale ditalia. “Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience ditalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di ...

Beneficiari di entrambi gli avvisi saranno le Unioni di comunità montane e i comuni classificati come montani o parzialmente montani e non facenti parte di Unioni L'articolo Montagna in Toscana : aperti due bandi. 7 milioni per sostenere , ...

Firenze, 17 aprile 2024 – Ciò che era stato previsto è accaduto. Torna la neve in Toscana in pieno aprile , con la primavera partita ormai da un po’. Ma il crollo delle temperature e la perturbazione fredda che si fa spazio al posto dell’anticiclone ...

Trenitalia Summer Experience 2024, al via dal 9 giugno - Trenitalia Summer Experience 2024, al via dal 9 giugno - Firenze, 20 maggio 2024 – Con la Trenitalia Summer Experience, al via dal 9 giugno, in toscana arrivano nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, montagna e città d’arte. Più servizi ...

Toscana Summer Experiece, tutte le novità di Trenitalia per l'estate - toscana Summer Experiece, tutte le novità di Trenitalia per l'estate - Dal 9 giugno per tutta l'estate saranno attive offerte, collegamenti e promozioni per coloro che viaggeranno in treno nella nostra regione.

Meteo, scatta allerta rossa (Veneto e Lombardia, Milano compresa), arancione e gialla in Italia il 21 maggio: tutte le regioni a rischio - Meteo, scatta allerta rossa (Veneto e Lombardia, Milano compresa), arancione e gialla in Italia il 21 maggio: tutte le regioni a rischio - Dal Dipartimento della Protezione Civile una triplice allerta meteo di colore rossa, arancione e gialla per maltempo in Italia. Ecco dove ...