2024-04-06 21:30:00 Fermi tutti! Da un Derby all’altro, la Roma di Daniele De Rossi ritrova la vittoria che negli anni di Mourinho era passata di moda come lo stesso José. Dybala bene anche se non benissimo, Mancini segna e fa più ...

Immobile torna in Nazionale. La notizia la dà questa mattina il sito solola Lazio .it, che racconta la scelta del ct Spalletti di convocare il...

Italia, Immobile: "Non mi aspetto granché, ma se Spalletti mi fa un regalo io lo accetto" - Italia, immobile: "Non mi aspetto granché, ma se spalletti mi fa un regalo io lo accetto" - immobile sogna la convocazione a Euro 2024. Sulla carta sarebbe lui il capitano della Nazionale - spalletti lo ha designato tale all`inizio della sua avventura.

Lazio, Immobile: "Futuro Non ho motivo di andare via. Mi ha ferito..." - VIDEO - Lazio, immobile: "Futuro Non ho motivo di andare via. Mi ha ferito..." - VIDEO - Nel corso dell'evento al Circolo Due Ponti, Ciro immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti a proposito della stagione e del suo futuro. Le parole ...

Italia, i pre-convocati di Spalletti: la decisione su Immobile - Italia, i pre-convocati di spalletti: la decisione su immobile - Il campionato si avvia alle battute finali poi spazio agli Europei e alla Coppa America. Per quanto concerne le pre-convocazioni del ct Luciano spalletti, secondo il quotidiano ...