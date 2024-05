Wta 500 Strasburgo 2024 | programma - orari e ordine di gioco martedì 21 maggio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Aè pronta ad andare in scena una nuova giornata ricchi di match validi per WTA 500. Sulla terra battuta della Francia sono previsti quattro match validi per i sedicesimi, con Samsonova e Fernandez ad aprire le danze dalle 11:00. Seguirà poi l’incontro tra Burel e Svitolina, con Collins e Siniakova subito dopo. Infine, ultima partita di giornata, quella tra Ferro e Kalinina. Court Patrice Dominguez – Dalle 11:00 L. SAMSONOVA vs L. FERNANDEZ C. BUREL vs E. SVITOLINA D. COLLINS vs K. SINIAKOVA F. FERRO vs A. KALININA SportFace.

ATP Ginevra e Lione, dove vedere i tornei in tv e streaming - ATP Ginevra e Lione, dove vedere i tornei in tv e streaming - Quattro tornei alla vigilia del Roland Garros: uomini in campo a Ginevra e Lione, donne impegnate a Rabat e strasburgo. Riflettori puntati soprattutto sull'ATP 250 di Ginevra con Djokovic al via.

Sky Sport Tennis ATP 250 Ginevra, ATP 250 Lione WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat - Sky Sport Tennis ATP 250 Ginevra, ATP 250 Lione WTA 500 strasburgo e WTA 250 Rabat - Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 20 a sabato 25 maggio: due del circuito maschile ATP e d ...

Palermo-Sampdoria: Santana in Curva Nord in mezzo ai tifosi durante il match (FOTO) - Palermo-Sampdoria: Santana in Curva Nord in mezzo ai tifosi durante il match (FOTO) - Il Club Albaria ringrazia tutti coloro che a vario titolo – sia in Italia che all’estero – si sono interessati a che un italiano rientrasse nel suo paese dopo 24 anni di carcere in America, nel ...