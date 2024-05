Maltempo Italia - allerta meteo al Centro-Nord per il 21 maggio | ecco le regioni a rischio

Le Previsioni meteo per l’inizio di questa settimana non lasciano presagire nulla di buono, con l’ennesima perturbazione in arrivo al Centro-Nord che porterà piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord . Tra lunedì pomeriggio e martedì mattina ...

Maltempo in Italia, è allerta per la giornata di martedì 21 maggio: 10 Regioni a rischio - maltempo in Italia, è allerta per la giornata di martedì 21 maggio: 10 Regioni a rischio - Allerta meteo della protezione civile: rosse Lombardia e Veneto, arancione l'Emilia, e ben 10 regioni in allerta gialla ...

Allerta Meteo Rossa della Protezione Civile; in arrivo forti Temporali, Nubifragi e Grandine - Allerta Meteo Rossa della Protezione Civile; in arrivo forti Temporali, Nubifragi e Grandine - Una nuova perturbazione sta raggiungendo l'Italia in queste ore di Lunedì 20 Maggio portando portando piogge, temporali e nuove grandinate su molte regioni del centro-nord Italia ... da tenere in caso ...

Maltempo, allerta rossa nell’Alto Milanese - maltempo, allerta rossa nell’Alto Milanese - Attesi forti temporali nella sera del 20 maggio. Diffusa un’allerta di preallarme con codice rosso per rischio idrogeologico ...