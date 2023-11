LIVE Paolini-Zidansek 6-2 4-6 3-2 | Italia-Slovenia 1-0 BJK Cup 2023 in DIRETTA | l’azzurra piazza il controbreak

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TREVISAN-JUVAN, PRIMO SINGOLARE SEMIFINALE BILLIE JEAN KING CUP 30-0 Ottima la prima di servizio della toscana. 15-0 Perde il controllo del rovescio lungolinea. 3-3 Game. Il nastro accomoda la palla sul passante di rovescio della slovena, che riemerge dalle sabbie mobili dello 0-30. 40-30 Gran prima al centro della finalista del Roland Garros 2021. 30-30 Scappa in lunghezza anche questo rovescio della toscana. 15-30 Peccato. Jasmine arriva sul drop dell’avversaria ma manda out il recupero di rovescio. 0-30 Sensazionale il rovescio incrociato di! 0-15 Costretta a colpire in corsa la slovena perde il controllo del dritto. 3-2 Game. Servizio e dritto a segno per ...