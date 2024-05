Jarman - il coltivatore della spiaggia di ciottoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tutti arriviamo all’età adulta portando con noi particolari fardelli. Se alcuni sono personali, individuali, solo nostri, altri sono più propriamente classificati come politici, e dipendono dal momento storico in cui first appeared on il manifesto.

Kino Art... Derek Jarman – 80 let - Kino Art... Derek jarman – 80 let - Ctnost a šlechetnost je víc než msta. Britská filmová adaptace divadelní hry Williama Shakespeara, již uvádíme u príležitosti nedožitých osmdesátin Dereka jarmana (1979). Hrají: H. Williams, T.

“Combattere le disuguaglianze – Si può fare”: al via la terza edizione del premio Oxfam in memoria della scrittrice Alessandra Appiano - “Combattere le disuguaglianze – Si può fare”: al via la terza edizione del premio Oxfam in memoria della scrittrice Alessandra Appiano - Un'iniziativa rivolta a narratori, attivisti, associazioni che si sono attivati in una lotta contro le disuguaglianze ...

Hiv e comunità Lgbt+: con lo spettacolo “Derek Jarman. Thinking blind”, al teatro Fontana di Milano si parla di diritti e discriminazione - Hiv e comunità Lgbt+: con lo spettacolo “Derek jarman. Thinking blind”, al teatro Fontana di Milano si parla di diritti e discriminazione - Hiv, diritti civili e comunità Lgbt: di questo si è parlato nel talk “Kiss me again”, un incontro tra esponenti della scena teatrale e cinematografica milanese al teatro Fontana, in occasione della pr ...