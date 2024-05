Juventus - Allegri | Giuntoli? Non è successo niente Visto che mi danno fuori lascio una squadra forte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) “? Non èassolutamente, non ho detto nulla a nessuno. Rispetto molto la società e gli uomini. Assolutamente non volevo allontanare nessuno, volevo festeggiare con i miei ragazzi che hanno disputato una stagione importante anche se non siamo riusciti a lottare per lo Scudetto“. Queste le parole dell’allenatore della, Massimiliano, in merito ad un video che circola in questi minuti dove si vede l’allenatore livornese che, durante i festeggiamenti, nemmeno si è avvicinato a Cristiano, suo dirigente, mentre quest’ultimo stava applaudendo. E anzi lo ha allontanato con un gesto eloquente: “Via, via…”. “che midalla, una ...