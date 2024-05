Liga 2023 24 | tris dell’Atletico Madrid che si qualifica in Champions - cade l’Athletic Bilbao

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quattro gare in questo mercoledì di, in cui è andato in scena il 36esimo turno. Il risultato più importante arriva dal Coliseum Alfonso Perez, dove l’Atleticorifila unal Getafe e si prende lazione inLeague. A decidere l’incontro per i Colchoneros è Antoine Griezmann, autore di una tripletta: il francese apre le marcature al 27?, poi raddoppia al 42?. Nella ripresa le Petit Diable piazza lo 0-3 su assist di Samuel Lino e si porta a casa il pallone. A consolidare matematicamente il quarto postoè anche la contemporanea sconfitta a sorpresa del, che inciampa al Balaidos, perdendo 2-1 contro il Celta Vigo. I Leoni baschi passano in vantaggio dopo 23? grazie all’ex Torino Alex Berenguer, ...