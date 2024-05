Daredevil | Born Again - Charlie Cox spera di interpretare il personaggio per altri 10 anni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'attore diCox, è grato di essere tornato perdi poterIl diavolo di Hell's Kitchen ancora per molto tempo.è rinato. Quando nel 2018 Netflix ha annunciato la cancellazione della serie televisiva Marvel dopo tre stagioni, i fan hanno continuato a credere cheCox avrebbe indossato nuovamente il cappuccio con la testa di corno nel Marvel Cinematic Universe. "Anche se è doloroso per i fan, riteniamo che sia meglio chiudere questo capitolo alla grande", si leggeva in un comunicato dell'epoca, aggiungendo: "Ildicontinuerà a vivere nei progetti futuri della Marvel". Cox ha poi ripreso il ruolo dell'avvocato cieco Matt Murdock sul ...

Nonostante fosse stata annunciata un nuova attrice per il ruolo, l'interprete originale è stata reintegrata Inizialmente era stato annunciato il recast del ruolo di Vanessa Fisk in Daredevil : Born Again , ma poche ore fa è stato confermato il ritorno ...

Marvel e Disney+ hanno svelato quando arriveranno sugli schermi le serie Daredevil : Born Again e Ironheart . Marvel ha annunciato quando è prevista l'uscita di Daredevil : Born Again e Ironheart sugli schermi di Disney+ : entrambe le serie debutteranno ...

Sembra che i Marvel Studios stavolta faranno sul serio con la rappresentazione della violenza I Marvel Studios hanno rivelato quando Daredevil : Born Again farà il suo debutto su Disney+, ma questa non è l'unica notizia sull'atteso ritorno del ...

