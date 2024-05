Semifinali europee - ultimi 4 anni | quanto incidono sul campionato?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Atalanta miglior rendimento, secondo posto per la Viola, la Roma accusa la faticaQuest’anno, tre italiane hanno tenuto alti i colori dell’Italia nelledi Europa e Conference League: Atalanta, Roma e Fiorentina. Mahanno inciso, in termini di rendimento e risultato, lesull’andamento indelle italiane negli? Dall’analisi di News.Superscommesse.it basata sulle ultime 4 stagioni emerge che, in concomitanza con i due impegni europei, a totalizzare il maggior numero di punti inè stata l’Atalanta: quest’anno, con le due vittorie su Salernitana e Roma nel 35esimo e 36turno di, la Dea ha conquistato 6 punti e scalato una posizione in classifica, passando dal ...