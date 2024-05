Fabbri e Dosso - due record per l' atletica italiana

Lancio del peso, 100 metri e salto in lungo le discipline che al Meeting Internazionale di Savona hanno fatto segnare nuovi primati per gli azzurri. Exploit di Fabbri , 37 anni dopo Andrei. Ma incantano anche Dosso e Furlani .Continua a leggere

Il film “Fabbricante di Lacrime” diretto da Alessandro Genovesi e tratto dall’omonimo best-seller di Erin Doom, è il più visto al mondo, un primato mai raggiunto in precedenza da una produzione italiana. La pellicola, girata in Italia, ma ...