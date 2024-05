(Di giovedì 16 maggio 2024) “Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì si occupa di politica, cultura, libri, videogiochi, serie tv e molto altro.

“Con tutte le crisi che ci sono in Europa, quelli che al solo nominare la separazione delle carriere invocano l’arrivo dell’Apocalisse io li manderei dallo psicologo“. Così il sottosegretario Alfredo Mantovano commentando le critiche alla riforma ...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “La separazione delle carriere tra giudici e pm era nel piano di rinascita di Licio Gelli della P2, fa parte di un piano che aveva scopi eversivi sull’assetto istituzionale del Paese. A fare paura in questa riforma è il ...

Separazione delle carriere dei magistrati, qualcosa si muove - separazione delle carriere dei magistrati, qualcosa si muove - Ieri il ministro della Giustizia Carlo Nordio mi ha stupito. Dopo aver traccheggiato un po’ con la separazione delle carriere dei magistrati, il governo si è deciso a fare qualcosa.

Giustizia: Baldino (M5S), 'separazione carriere è piano rinascita P2' - Giustizia: Baldino (M5S), 'separazione carriere è piano rinascita P2' - Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "La separazione delle carriere tra giudici e pm era nel piano di rinascita di Licio Gelli della P2, fa parte di un piano che aveva scopi eversivi sull'assetto istituzionale ...

Riforma della Giustizia in arrivo, al Cdm il 20 o il 29 maggio - Riforma della Giustizia in arrivo, al Cdm il 20 o il 29 maggio - Lo stesso ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo ad un question time alla Camera, ha spiegato che "nei prossimi giorni andrà in Cdm il disegno di legge costituzionale sulla separazione ...