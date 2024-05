Gasperini su Atalanta Juve | Non finisce qui la stagione L’assenza di SCAMACCA ha pesato Sugli INFORTUNI…

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le parole in conferenza stampa di Gian Pierodopo la sconfitta dell’in Finale di Coppa Italia contro laLe parole in conferenza stampa di Gian Pierodopo la vittoria dellantus sull’. OBIETTIVI – «Per fortuna qui nonora la nostra. Abbiamo tante cose da fare: tre punti da

Allegri saluta la Juventus con una lectio di corto muso : Gasperini deve mangiarne pane Gasperini è bravo, per carità, ma Allegri è un altro pianeta. Solo in questa epoca, popolata di personaggi pittoreschi che stanno stravolgendo il senso del gioco ...

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini , ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus per 1-0: “Avevamo di fronte un avversario forte che si è trovato subito in vantaggio e si è difeso bene. Abbiamo ...

Gasperini a Mediaset: «Dispiaciuti ma non delusi. La Juve non ha fatto più di noi» - gasperini a Mediaset: «Dispiaciuti ma non delusi. La juve non ha fatto più di noi» - gasperini a Mediaset: «Dispiaciuti ma non delusi. La juve non ha fatto più di noi». Le sue parole Gian Piero gasperini ha concesso un’intervista a Mediaset dopo Atalanta juve. SCONFITTA – «Stasera ave ...

GASPERINI: "SQUADRA E' CARICA" - gasperini: "SQUADRA E' CARICA" - Gian Piero gasperini prova a spiegare così la sconfitta con la juve che ha negato alla Dea la Coppa Italia. "Non abbiamo fatto una brutta finale e non credo che la juve abbia fatto più di noi.E' stata ...

Il tecnico dell'Atalanta dopo il ko di Roma: "Avevamo di fronte un avversario forte che si è trovato in vantaggio e si è difeso bene" - Il tecnico dell'Atalanta dopo il ko di Roma: "Avevamo di fronte un avversario forte che si è trovato in vantaggio e si è difeso bene" - Il tecnico dell'Atalanta dopo il ko di Roma: "Avevamo di fronte un avversario forte che si è trovato in vantaggio e si è difeso bene" ...