San Siro facci un gol

(Di giovedì 16 maggio 2024) Di gol memorabili Sanne ha visti tanti, e anche qualche autogol. Può succedere anche ai migliori calciatori di buttare la palla nella propria porta. Qualche giorno fa l’autogol first appeared on il manifesto.

Giornata importante per Inter e Milan sul fronte della ristrutturazione di San Siro : è durato circa un’ora l’incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milan o, sullo studio di fattibilità per il restyling del Meazza. All’appuntamento hanno ...

DIRETTA/ Lecce Udinese (risultato finale 0-2): la chiude Samardzic! (13 maggio 2024) - DIRETTA/ Lecce Udinese (risultato finale 0-2): la chiude Samardzic! (13 maggio 2024) - Diretta Lecce Udinese streaming, video e tv: risultato live, scontro diretto per la salvezza con i friulani che cercano punti per non retrocedere.

Milan-Cagliari 5-1, le pagelle: che impatto di Leao. Ranieri come con l'Inter, ma non funziona - Milan-Cagliari 5-1, le pagelle: che impatto di Leao. Ranieri come con l'Inter, ma non funziona - Milan-Cagliari 5-1, le pagelle: che impatto di Leao. Ranieri come con l'Inter, ma non funziona Risultato finale: Milan-Cagliari 5-1 MILAN a cura di Marco Pieracci Sportiello 6,5 - Terza di fila da sup ...

Maldini: "Non mi vedo in un club diverso dal Milan. A San Siro non vado. La fascia sinistra è uno spettacolo" - Maldini: "Non mi vedo in un club diverso dal Milan. A San siro non vado. La fascia sinistra è uno spettacolo" - Paolo Maldini torna a parlare. Questa mattina Radio Serie A ha trasmesso sulle proprie frequenze una lunga intervista concessa dall'ex capitano e direttore dell'area tecnica ...