Concertone del 1° maggio a Roma | la scaletta in PDF dell’evento concerto – orario di uscita dei cantanti

(Di martedì 30 aprile 2024) Ildel 1°è un evento annuale di grande importanza culturale e sociale, che unisce musica, celebrazioni e messaggi di impegno civico. Questo evento, organizzato tradizionalmente dalle principali organizzazioni sindacali italiane – CGIL, CISL e UIL – si svolge in Piazza San Giovanni in Laterano e attrae migliaia di persone provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di un’impressionante schiera di artisti, abbracciando una varietà di generi musicali, dalla musica rock al pop, dal rap all’indie, offrendo così qualcosa per tutti i gusti. Tra i nomi di spicco figurano artisti di fama nazionale e internazionale, insieme a talenti emergenti, in un mix eclettico che ha tenuto il pubblico impegnato per l’intera giornata....

Bologna Wine Week, opening party in attesa dell’avvio ufficiale: il programma - Bologna Wine Week, opening party in attesa dell’avvio ufficiale: il programma - L’inaugurazione della rassegna a Palazzo Isolani, poi da venerdì l’evento si sposterà in Piazza Minghetti, tra concerti, ospiti e degustazioni ...

Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciuolo salva Ristoranti in crisi su Sky Uno e NOW - Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciuolo salva Ristoranti in crisi su Sky Uno e NOW - Ripartono le avventure da incubo, in giro per l’Italia, di Antonino Cannavacciuolo: sono le nuove Cucine da incubo, protagoniste del ciclo di episodi inediti attesi a partire da giovedì 16 maggio in e ...

Morgan a Lecce il 25 Maggio. Appuntamento al teatro Apollo - Morgan a Lecce il 25 maggio. Appuntamento al teatro Apollo - Ancora un grande nome a chiudere la stagione teatrale della rassegna “Lecce a Teatro” 23/24 organizzata da AR LIVE, Morgan sarà sul palco del Teatro Apollo di Lecce il 25 maggio con il suo spettacolo ...