Violenti nubifragi | disagi - paura e proteste A Lugo in 2 ore caduti 60 mm di pioggia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ravenna, 15 maggio 2024 - Strade, case, aziende, attività commerciali e campi allagati, un paio di sottopassi ferroviari invasi dall’acqua e chiusi temporaneamente al traffico, fognature intasate, un incidente causato con tutta probabilità dal maltempo e svariate altre situazioni di criticità. Sono gli effetti deiche oggi pomeriggio si sono abbattuti su parte della provincia di Ravenna, scaricando fino a 60mm die grandine anche di grandi dimensioni su frutteti, vigneti e campi coltivati. Le grandinate, piuttosto intense e prolungate, hanno colpito duro le coltivazioni nelle zone di Bagnacavallo, Villanova, Cotignola, in particolare nella zona di Budrio, nonché Bagnara di Romagna. Qui si segnalano campi sommersi, ma soprattutto piante defogliate e frutti in fase di crescita e maturazione devastati dai ...

