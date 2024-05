La delusione dell’Olimpico arriva fino a Bergamo | il maxischermo non porta fortuna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 16 maggio 2024). Festa rimandata, almeno si spera. L’Atalanta esce sconfitta dalla finale di Coppa Italia contro la Juve a Roma e laè tanta anche in centro città, dove era stato allestito ilper chi non ha potuto raggiungere la Capitale. Le condizioni meteo della serata di mercoledì (15 maggio) non favoriscono certo il tutto esaurito in piazza Vittorio Veneto, sul viale, all’altezza della Torre dei Caduti, dove la macchina organizzativa ha allestito una struttura degna dei grandi eventi, con tanto di varchi d’accesso e rigidi controlli delle forze dell’ordine, per garantire piena sicurezza. Comunque sia qualche centinaio di bergamaschi, e non, decidono di sfidare le intemperie e di uscire di casa per assistere al grande evento. Ma se il meteo alla fine concede, a parte qualche breve momento di pioggia, un paio d’ore di ...