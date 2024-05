Chi è Robert Fico - il premier slovacco che strizza l’occhio a Vladimir Putin

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bratislava, 15 maggio 2024 – Il terzo mandato dadi, il populista di sinistra vincitore delle elezioni dello scorso settembre in Slovacchia oggi vittima di un tentato assassinio, è stato caratterizzato da ottobre ad oggi da manifestazioni e proteste contro le politiche che, nei timori dell’opposizione, appaiono tese a spostare la Slovacchia su un corso simile a quello dell’Ungheria di Viktor Orban. La maggioranza che sostiene il governo di– il cui partito Smer-Sd è stato espulso dal Partito Socialista Europeo per essersi alleato con il Partito nazionale(Sns), formazione di estrema destra – a febbraio ha approvato una legge per sciogliere l’ufficio del Procuratore speciale anti-corruzione, ridurre le pene per corruzioni e crimini fiscali e le protezioni per gli ...

