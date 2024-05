Ambientalisti nel mirino

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nel 2023 il Consiglio dei Ministri francese ha disposto lo scioglimento del collettivo Soulèvements de la terre, movimento trasversale di attivisti per l’ambiente, agricoltori, comuni cittadini, sotto accusa per i first appeared on il manifesto.