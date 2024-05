Atalanta - la maledizione della Coppa Italia continua | ora fare tesoro della sconfitta per Dublino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 15 maggio – Laa colpire l’.Quintaconsecutiva in finale dopo quelle nel 1987 contro il Napoli imbattibile di Maradona, nel 1996 contro la Fiorentina nettamente superiore di Batistuta, poi quelle dell’era Gasperini, cinque anni fa contro una Lazio che inseguiva in campionato, tre anni fa contro una Juventus anche lei indietro in campionato. Delusione: la Juve vince la, la tristezza nei volti dei tifosi Terzain cinque anni per la Dea che forse con la testa era già a, alla finalissima di Europa a Leagueprossima settimana ...

