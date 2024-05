Napoli - il pirata che ha travolto Sara Romano al giudice | Andavo a cento all?ora

Napoli ,15 maggio 2024 – Un pirata della strada ha travolto e ucciso una donna di ottanta anni in via Labriola, a Napoli . L’incidente si è verificato ieri intorno alle 18, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Secondo le prime ...

Un’auto si ferma per farle attraversare. L’altra che sopraggiunge, la investe, la uccide, e fugge via. E’ morta così una donna, Rita Rollini, a Napoli. Adesso è caccia al pirata della strada. L’incidente mortale è avvenuto in via Labriola, ...