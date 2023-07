Testamento di Berlusconi del 2006 | Veronica Lario | “L’ho scoperto 2 giorni fa e non c’entra con il divorzio”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Non sapeva nulla deldi Silviodel, che all’epoca era ancora sposata con l’ex premier, fa sapere di avere appreso dell’esistenza del primo dei tre testamenti soltanto duefa. In una nota l’ex moglie dismentisce “categoricamente” le ipotesi, riportate da Repubblica, di una relazione tra ildel Cavaliere ( scritto in occasione dei suoi settant’anni) e la successiva separazione della coppia tre anni dopo.del Cav,smentisce Repubblica “‘Smentisco categoricamente quanto affermato da Repubblica di oggi che ipotizza una correlazione fra la volontà testamentaria di Silvio...