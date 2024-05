Isola dei Famosi 2024 - Matilde Brandi incontra il compagno Francesco | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 20 maggio 2024) A L’deiuna bella emozione per. La showgirl e ballerina riabbraccia dopo più di 40 giorni ilTafanelli.deiabbraccia ilTafanelli Una forte emozione perche dopo settimane riabbraccia ilTafanelli. Prima la showgirl racconta la sua vita sentimentale soffermandosi su un periodo davvero difficile: «si, c’è stato un periodo in cui non sono stata trattata da principessa. E’ stato un periodo e non lo voglio più ripassare». Per lei c’è la sorpresa del ...