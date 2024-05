Black Myth | Wukong - il nuovo trailer gameplay esalta la grafica grazie all’Unreal Engine 5

(Di lunedì 20 maggio 2024) Game Science ha deciso di sfruttare lo showcase WeGame Tonight 2024 per mostrare undi, caratterizzato da un’alta dose di spettacolarità e da un comparto tecnico eccellenteall’utilizzo dell’Unreal5. Dando un’occhiata a questofilmato promozionale è quindi possibile avere un altro assaggio dell’intraprendente ed inarrestabile Re Scimmia alle prese con tutta una serie di avversità, da superare attraverso una grande dose di impegno e di coraggio. Ovviamente anche in questodiè possibile vedere tutta una serie di sequenze divero e ...

I combattimenti di Black Myth: Wukong tornano a mostrarsi in video - I combattimenti di black myth: Wukong tornano a mostrarsi in video - Lo studio cinese Game Science ha diffuso oggi un nuovo trailer dell'action-RPG black myth: Wukong, basato sul racconto della mitologia cinese Il viaggio in Occidente ed in uscita il 20 agosto. Ve lo ...

Black Myth: Wukong trailer ci rende entusiasti per agosto - black myth: Wukong trailer ci rende entusiasti per agosto - Game Science Studio ha fatto sussultare molti di noi quando ci ha regalato un impressionante trailer di gameplay per black myth: Wukong quattro anni fa. Il gioco dello studio cinese sembrava ...

Black Myth Wukong: il Re Scimmia scatena la sua furia nel nuovo video - black myth Wukong: il Re Scimmia scatena la sua furia nel nuovo video - Nel corso dell'evento WeGame Tonight 2024 tenutosi in Cina, gli sviluppatori di Game Science hanno mostrato un nuovo, suggestivo video di black myth Wukong ...