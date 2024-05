Milan - grana Origi|Mercato | Calciomercato com

(Di lunedì 20 maggio 2024) 2024-05-19 20:52:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:.com Divock Origi sta vivendo una fase terribile della sua carriera. Da leggenda del Liverpool a mister 0 gol con il Nottingham Forest: il club inglese non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni dal. Unaper la dirigenza rossonera che dovrà piazzare un attaccante con numeri disastrosi nelle ultime due stagioni. Altre Notizie Vai alla fonte di questo articolo L'articolo...

Sarà un esubero da piazzare: nuova grana per Cristiano Giuntoli | Bruciato un incasso da milioni di euro - Sarà un esubero da piazzare: nuova grana per Cristiano Giuntoli | Bruciato un incasso da milioni di euro - Per la Juventus il mercato è già iniziato, ma una cessione già messa in preventivo rischia di saltare: tegola imprevista.

Fatturato di Granterre oltre 1,5 miliardi - Fatturato di Granterre oltre 1,5 miliardi - Il gruppo GranTerre, specializzato in salumi e formaggi Dop e Igp, ha approvato un bilancio positivo con ricavi di 1.576 milioni, di cui 459 milioni provenienti dalle vendite estere. Nuovo presidente ...