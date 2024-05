Ultime Notizie Serie A | Roma Genoa - le parole di De Rossi e Gilardino

Serie A, arrivano brutte notizie per i tifosi in questi minuti: è appena arrivata l’ufficialità Oggi domenica 19 maggio la Serie A ha aperto la sua 37°giornata, nonché la penultima di questa stagione con lo scontro salvezza tra Sassuolo e Cagliari. ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Sassaiola contro i bus dei recanatesi: sfondato un vetro, terrore a bordo. Colpito il pullman dei bambini del settore giovanile - Sassaiola contro i bus dei recanatesi: sfondato un vetro, terrore a bordo. Colpito il pullman dei bambini del settore giovanile - RECANATI Attimi di terrore a bordo dei quattro pullman che avevano portato i tifosi della Recanatese ad assistere alla gara di ritorno playout decisiva per la permanenza in serie C tra Vis Pesaro ...

Da Gudmundsson a Holm: nasce l’Inter 2024-2025 - Da Gudmundsson a Holm: nasce l’Inter 2024-2025 - Come sarà l'Inter 2024-2025 Non solo Zielinski e Taremi, spuntano altri nomi per rinforzare la rosa che ha vinto lo Scudetto quest'anno ...

Ancora Serie C: il Novara è salvo - Ancora serie C: il Novara è salvo - Il Novara ha battuto 2-1 il Fiorenzuola e conquista la salvezza in serie C. Dopo la vittoria dell’andata, gli Azzurri vincono anche la gara di ritorno centrando il quarto successo stagionale in ...