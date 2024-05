Raisi - incidente in elicottero Raggio di ricerca ridotto a 2 km Il portavoce | Momenti difficil - servono preghiere

Teheran, 19 mag. (Adnkronos) - Iran sotto choc e in preghiera dopo la notizia dell' incidente dell' elicottero con a bordo il presidente Iran iano, Ebrahim Raisi . Sulle operazioni di soccorso non lontano dal confine con l'Azerbaigian, con decine di ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - 20:27: Iran: tv di Stato, ritrovato elicottero di raisi 20:24: Iran: fonti Israele, non coinvolti in incidente raisi 18:46: Iran: tv israeliana, secondo fonti occidentali raisi non è sopravvissuto ...

Iran, le ultime immagini di Raisi prima dell'incidente. Il video - Iran, le ultime immagini di raisi prima dell'incidente. Il video - Nelle immagini, trasmesse dalla televisione di stato iraniana, si vede Ebrahim raisi su un elicottero. Secondo quanto riferito dall'agenzia locale, il video sarebbe stato girato poco prima ...

Raisi, cosa succede in caso di morte L’esperto: «Con le elezioni i guardiani della Rivoluzione pronti alla svolta più radicale» - raisi, cosa succede in caso di morte L’esperto: «Con le elezioni i guardiani della Rivoluzione pronti alla svolta più radicale» - È probabile che l’elicottero non sia caduto per un sabotaggio o un atto di guerra o terroristico, ma per un vero incidente dovuto alla vetustà del mezzo che risale agli anni ’70. Per gli assetti ...