Sullivan a Bibi | Rafah -no a invasione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 20 maggio 2024) 0.20 Durante il suo incontro col premier israeliano Netanyahu, il consigliere per la sicurezza Usa,ha parlato "anche della guerra a Gaza e di ridurre al minimo le vittime civili"., informa una nota della Casa Bianca, "ha riaffermato la necessità che Israele colleghi le sue operazioni militari a una strategia politica che possa garantire la sconfitta duratura di Hamas, il rilascio di tutti gli ostaggi e un futuro migliore per Gaza". In sostanza ha ribadito la posizione di Joe Biden sulle operazioni a