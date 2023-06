Cessione Kim | sondaggio per Hincapie | la richiesta del Bayer Leverkusen

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Napoli è alle prese con il futuro di Kim: l’addio del sudcoreano sembra ormai certo. Dopo una sola stagione – giocata su altissimi livelli – l’ex Fenerbahçe è pronto a dire addio e il Napoli si è messo sulle tracce di Piero Hincapié. Gli azzurri non intendono farsi trovare impreparati in caso didi Kim e stanno studiando molti profili diversi. Il difensore sudcoreano ha attirato gli occhi di tutte le big europee che, ora, hanno deciso di tentare l’affondo. In pole position c’è iln Monaco che vuole continuare a creare un muro difensivo invalicabile e intende aggiungere un’altra pedina di primissimo livello a parco arretrato. Con de Ligt e Upamecano già in rosa, i bavaresi vogliono regalare a Thomas Tuchel un altro centrale di gran valore e sono pronti a versare la clausola rescissoria di 65-70 milioni per strappare il sudcoreano al ...

Il bilancio permette di reinvestire i proventi di qualche. Con i 58 milioni per, il club registrerà una plusvalenza importante Db Napoli 07/04/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Fiorentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: ...È il caso di, per cui il Bayern Monaco sembra disposto a pagare la clausola rescissoria di 50 ... La Juve aspetta Giuntoli, intanto prepara ladi Vlahovic e incassa 30 milioni per ...L'unicasopportabile sarebbe quella di, i difensori non sono impossibili da sostituire. Guardate l'Inter: ha perso Skriniar, ma ha trovato Darmian ed è andata in finale di Champions'. ...

Cessione Kim, sondaggio per Hincapie: la richiesta del Leverkusen Spazio Napoli

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Kim sembra destinato alla cessione, in dubbio il futuro di Victor Osimhen. Garcia, come riporta il quotidiano Il Mattino, sa che… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...