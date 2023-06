Vite al Limite | Wess ha perso 320 kg ed è diventato una star del cinema | FOTO

Leggi su howtodofor

(Di sabato 10 giugno 2023)Schulze Questo è stato uno dei pochissimi pazienti ad aver avuto un percorso soddisfacente al 100%, includendo anche la vita dopo il programma.alè un docu-reality che racconta gli sforzi e le avventure dine gravemente obese che cercano di perdere peso per ritrovare un’esistenza degna di essere vissuta. I protagonisti del reality show, che in Italia va in onda su RealTime, si affidano alle mani esperte del Dottor Nowzaradan. Quest’ultimo, con i suoi consigli, esercizi ed aiuti permette al paziente di raggiungere i suoi obiettivi. Ovviamente sempre se il paziente lo vuole veramente. Nell’undicesima stagione abbiamo conosciutoSchulze e la sua storia. Quando ha iniziato la trasmissione aveva 36 anni e pesava 319 kg.ha spiegato che aveva ...