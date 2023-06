Sale l'attesa per la finalissima. I tifosi fuori dall'Atatürk, l'arrivo delle due squadre, i giocatori in campo. Poi tutto il meglio della partita con le foto più belle. Il match live alle 21 su Sky ...Formazioni ufficiali- Inter: le scelte dei due allenatori in vista della finalissima di Champions League Comunicate le formazioni ufficiali di- Inter, finalissima di Champions League. ...L'entusiasmo dei tifosi dell'Inter a Istanbul: cori e bandiere a due ore dal via. Vuota quella del ...

Champions League, Manchester City-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Sale l'attesa. Circa un'ora al fischio d'inizio di Manchester City-Inter, finale di Champions League 2022/23. Guardiola e Inzaghi hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Di seguito i 22 che ...È la notte dei sogni dell'Inter. A Istanbul si gioca la finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City di Guardiola. I pronostici sono a favore degli inglesi, ma ...