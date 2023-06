LIVE Inter-Manchester City 0-0 | Finale Champions League in DIRETTA | si riparte senza cambi all’Ataturk!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Partita fisica e molto ruvida, Calhanogluviene in ritardo su Gundoga mentre Guardiola incita la sua curva, fino ad adesso sovrastata da quellaista. 51? Palla persa Onana, peccato che poteva trasformarsi in mortale. E’ ottima però la chiusura difensiva di Acerbi. 50?o di campo per Dumfries, buon anticipo di Aké; palla che però rimane tra i piedi dei giocatori dell’. 49? Bastoni con il lancio lungo cerca Dzeko, Akanji in anticipo concede solo rimessa laterale. 48? Ancata di Bernardo Silva a Dimarco, con il nerazzurro che rimane a terra. Ferma il gioco Marciniakfischiare punizione, si riprende con il Mancon il pallino del gioco tra i piedi. 47? Riprende inesauribile il ...