LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Pier Guidi sempre al comando con la Ferrari | Muller spinge e si avvicina

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.45 Continua il forcing diche vola in 3:32.980 e si porta a 42.621 da. La Peugeot numero #94 continua a essere la più veloce in pista. 23.42scatenato! La #94 vola in 3:32.980 e distacco di 44.240 da. Terzo Kobayashi che risponde e si porta 1:09, quarto Nielsen a 1:28. 23.39 Ancorain spinta. La #94 si porta a 45.7 dae non molla in questo stint. 23.36continua a guadagnare su. Gira in 3:40.969 e si porta a 47.6 di distacco dalla vetta. Kobayashi terzo a 1:08, quarto Nielsen a 1:28. 23.33 Di nuovo bandiera gialla in pista, ma si torna ...