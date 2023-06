Laura Salafia | laurea honoris causa alla ex studentessa tetraplegica

Tredici anni fa, il primo luglio 2010,stava uscendo con le amiche dall'Università di Catania per festeggiare il trenta ...La vita a volte può mettere di fronte a sfide che mai avremmo pensato di affrontare. La storia diè esempio di coraggio e determinazione di fronte a una tragedia inimmaginabile. Dopo essere stata coinvolta in una sparatoria avvenuta in piazza Dante l'1 luglio 2010 all'uscita di un ...1' DI LETTURA CATANIA - L'Università di Catania conferirà la laurea magistrale honoris causa a, la studentessa universitaria di Sortino (Siracusa) che l'1 luglio del 2010 durante una sparatoria a Catania fu raggiunta in piazza Dante da un proiettile vagante e che da allora è ...

Il sogno di Laura Salafia ora è realtà: laurea honoris causa in Filologia Moderna La Sicilia

La cerimonia nell'Aula Magna Mazzarino dell'Università di Catania: «Attraverso la sofferenza ho trovato la mia ragione di vita» ...Immobilizzata per sempre a causa di un proiettile vagante, oggi Laura Salafia corona il suo sogno. Un esempio di resilienza che emoziona ...